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Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Зелёный Гай, Новоосиново Харьковской области, Торское и Ямполь Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«Потери противника составили более 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.