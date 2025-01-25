Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Зелёный Гай, Новоосиново Харьковской области, Торское и Ямполь Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Потери противника составили более 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.