Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

«Потери противника составили более 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.