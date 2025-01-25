ВС России ударили по военной инфраструктуре Украины в 132 районах

21 января Минобороны сообщило о том, что российские военные нанесли удар по объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины. По данным ведомства, удары беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск по инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также «по скоплениям живой силы и техники противника» тогда наносились в 148 районах.