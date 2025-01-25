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Власти Донецка Ростовской области объяснили отсутствие сирен при атаке дронов

Глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев объяснил, почему при работе ПВО не включается система оповещения.

Источник: Коммерсантъ

Система оповещения может быть включена только при получении информации от ГО и ЧС Ростовской области нашим филиалом точной информации угрозы именно Донецку о нанесении по нему ракетного удара, заявил господин Кураев в видео, опубликованном в его telegram-канале.

Информация о беспилотниках, которые летят не в сторону Донецка, но оказываются сбитыми на его территории, публикуется в специальных группах, где состоят главы муниципалитетов региона. Однако в сообщениях указано, что существует угроза атаки в целом в Ростовской области. В таких случаях сирену в Донецке не включают, поскольку информации о конкретном городе нет.

В случае срабатывания системы оповещения Роман Кураев посоветовал жителям города не выходить из квартир и не выбегать на улицу, а спуститься на нижние этажи здания или спрятаться в своей квартире в комнате без окон. Глава администрации отметил, что в городе нет бомбоубежищ — только подвальные укрытия.