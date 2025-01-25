Власти Донецка Ростовской области объяснили отсутствие сирен при атаке дронов

Информация о беспилотниках, которые летят не в сторону Донецка, но оказываются сбитыми на его территории, публикуется в специальных группах, где состоят главы муниципалитетов региона. Однако в сообщениях указано, что существует угроза атаки в целом в Ростовской области. В таких случаях сирену в Донецке не включают, поскольку информации о конкретном городе нет.