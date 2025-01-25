ВСУ атаковали Шебекино во время рабочей поездки губернатора

БЕЛГОРОД, 25 января. /ТАСС/. Украинские войска атаковали город Шебекино Белгородской области в то время, когда там с рабочей поездкой находился губернатор региона Вячеслав Гладков. Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале.
«Когда осматривали один из объектов, услышали звук прилета. Местные сразу определили — кассеты. Следом — сирена. К счастью, [обошлось] без пострадавших», — написал Гладков, добавив, что в результате атаки загорелась хозяйственная постройка, которую уничтожил огонь. В пяти жилых домах выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и хозпостройки, в одном из домов перебита газовая труба. Осколками посекло три легковых автомобиля, также в одном многоквартирном доме повреждены окна.
По словам губернатора, в селе Отрадном Белгородского района беспилотник атаковал частный дом — повреждены окна. Гладков добавил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
Во время рабочей поездки Гладков проверил ход работ по восстановлению поврежденных домов, встретился с жителями Шебекина, а также сообщил, что специалисты обследуют повреждения сети местного проводного провайдера на одной из улиц, чтобы вернуть людям доступ к интернету.