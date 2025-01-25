ВСУ атаковали Шебекино во время рабочей поездки губернатора

«Когда осматривали один из объектов, услышали звук прилета. Местные сразу определили — кассеты. Следом — сирена. К счастью, [обошлось] без пострадавших», — написал Гладков, добавив, что в результате атаки загорелась хозяйственная постройка, которую уничтожил огонь. В пяти жилых домах выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и хозпостройки, в одном из домов перебита газовая труба. Осколками посекло три легковых автомобиля, также в одном многоквартирном доме повреждены окна.