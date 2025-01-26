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Расчеты ТОС уничтожили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесли удары по украинским опорным пунктам в Великой Новоселке, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты 220-миллиметровых тяжелых огнеметных систем группировки войск “Восток” нанесли удары термобарическими снарядами по позициям националистов, выжигая их укрытия, огневые точки и наблюдательные пункты», — рассказали в ведомстве, отметив, что противник понес тяжелые потери.

Штурмовые группы продолжают зачистку зданий, подвальных помещений, а также позиций ВСУ, добавили в Минобороны.

«Расчеты реактивной и ствольной артиллерии, операторы FPV-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовиков, поражая огневые точки, технику и личный состав противника», — говорится в сообщении.

В пятницу сообщалось, что российские бойцы подняли триколор в центре Великой Новоселки.