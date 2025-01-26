Расчеты ТОС уничтожили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке

«Расчеты 220-миллиметровых тяжелых огнеметных систем группировки войск “Восток” нанесли удары термобарическими снарядами по позициям националистов, выжигая их укрытия, огневые точки и наблюдательные пункты», — рассказали в ведомстве, отметив, что противник понес тяжелые потери.
Штурмовые группы продолжают зачистку зданий, подвальных помещений, а также позиций ВСУ, добавили в Минобороны.
«Расчеты реактивной и ствольной артиллерии, операторы FPV-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовиков, поражая огневые точки, технику и личный состав противника», — говорится в сообщении.
В пятницу сообщалось, что российские бойцы подняли триколор в центре Великой Новоселки.