Расчеты ТОС уничтожили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке

«Расчеты 220-миллиметровых тяжелых огнеметных систем группировки войск “Восток” нанесли удары термобарическими снарядами по позициям националистов, выжигая их укрытия, огневые точки и наблюдательные пункты», — рассказали в ведомстве, отметив, что противник понес тяжелые потери.