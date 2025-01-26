Экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курском приграничье

Отмечается, что в результате были уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.