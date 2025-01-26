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Экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курском приграничье

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские экипажи штурмовиков Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате были уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.