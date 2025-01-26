В Самарской области объявили угрозу атаки БПЛА 26 января

Рано утром в воскресенье, 26 января, в Самарской области предупредили об угрозе атаки беспилотников. Жителей призывают быть осторожными. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
«06:00 Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», — предупредили в оперативном ведомстве.
Самарцам напомнили, что при чрезвычайной ситуации нужно звонить по телефону 112. Самое важное — сохранять спокойствие и держаться подальше от подозрительных предметов. Находясь внутри здания, нужно отойти от окон. Лучше спуститься на нижние этажи, в подвал или на парковку, но лифт использовать нельзя.
На улице важно зайти в ближайшее здание и выйти из транспорта. При обнаружении беспилотника или его обломков нельзя ничего трогать, лучше сразу покинуть это место.