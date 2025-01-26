В Самарской области объявили угрозу атаки БПЛА 26 января

Самарцам напомнили, что при чрезвычайной ситуации нужно звонить по телефону 112. Самое важное — сохранять спокойствие и держаться подальше от подозрительных предметов. Находясь внутри здания, нужно отойти от окон. Лучше спуститься на нижние этажи, в подвал или на парковку, но лифт использовать нельзя.