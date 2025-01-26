«Получили задание выдвинуться. Указание было — проследовать и зачистить лесополосу. Ну, это было неожиданно [для противника], и я так понял, что они не цеплялись [за позиции]», — поделился впечатлениями боец с позывным Туляк.
Во время действия пехоты командиры со своих позиций управляли ходом мотострелкового боя, а также корректируют работу артиллерии. Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в свою очередь, помогали контролировать поле боя.
«Два человека начали обходить блиндаж, постоянно ведя огонь. Одному человеку прилетела пуля в ногу. Я подходил с правой стороны, тоже получил ранение, но продолжал вести огонь», — вспоминает заместитель командира взвода с позывным Рама.
Также особенностью этого штурма стало прикрытие оператором БПЛА своих боевых товарищей. Оператор легкого разведывательного беспитлотника пошел на таран тяжелого украинского промышленного дрона с боекомплектом, чтобы помешать ему нанести удар по находящимся внизу бойцам ВС РФ.
25 февраля бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение штурмовикам «Люти» в Донецкой Народной Республике. Боевые действия произошли в районах населенных пунктов Дзержинск, Зеленое, Крымское, Петровка, Лысовка, Нововасилевка и Новоелизаветовка в ДНР. ВСУ потеряли там до 550 боевиков, пять боевых бронированных машин (ББМ), танк, четыре орудия полевой артиллерии и три автомобиля.
Ранее в тот же день в ДНР был обнаружен схрон ВСУ с оружием. Предположительно, украинские военные, отступая от освобожденной армией РФ Авдеевки, спрятали оружие, чтобы при представившейся возможности применить его в диверсионно-террористических целях.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.