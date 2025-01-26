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В СВО погиб 37-летний Виталий Башаров из Башкирии

В администрации района Башкирии принесли трагические новости.

Источник: администрация Белорецкого района

Накануне, 25 января, в Башкирии проводили в последний путь 37-летнего Виталия Башарова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Белорецкого района.

Виталий родился в селе Отнурок Белорецкого района, вырос в многодетной семье, окончил девять классов, отучился на учителя физкультуры, после работал на разных предприятиях, в последнее время трудился на Белорецком металлургическом комбинате.

В армии мечтал служить в армии, контракт с Минобороны подписал в июле 2024 года и отправился на СВО добровольцем, был старшим стрелком. Погиб при выполнении боевой задачи.

— Улыбчивый, веселый, жизнерадостный, добрый, с открытой душой — таким Виталия Валерьевича запомнят его родные и близкие. Никогда не унывал и не боялся трудностей, — отзываются о нем в окружении.

Приносим соболезнования близким и родным.