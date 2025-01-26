— Украинское посольство в Италии сообщает всю информацию по номеру телефона брата в Италии. Со мной никто не связывается вообще. Я им сама писала, я писала в посольство Украины и сама звонила в Харьков, — добавила женщина.
Ей также рассказали, что мужа доставили в больницу в тяжелом состоянии. Екатерина Ченни обратилась в Следственный комитет РФ по поводу сложившейся ситуации, поскольку в больнице ей сказали, что могут предоставить информацию о муже только при личном посещении, передает РИА Новости.
Ченни стал российским добровольцем в ноябре прошлого года. У него есть двое детей. Ранее мужчина работал в пиццерии в Самаре, принадлежащей почетному консулу Италии в этом городе Джангуидо Бреддо.
23 января сообщалось, что японский наемник был убит в Гуляйполе на Запорожском фронте. Его ликвидировали в результате точной атаки российских войск на опорный пункт ВСУ в городе.