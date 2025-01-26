В Тайшетском районе открыли Парту Героя в честь погибшего в зоне СВО бойца

24 января в школе № 10 Бирюсинска Тайшетского района состоялось открытие Парты Героя, посвящённой памяти Матвея Александровича Вейса. Молодой человек погиб в зоне проведения СВО 4 марта 2024 года, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) глава района Александр Кузин, Матвей Вейс учился в школе № 6, после окончания Тайшетского промышленно-технологического техникума был призван в армию.
После службы молодой человек вернулся в родной город и в течение двух лет работал учителем физической культуры в школе.
28 сентября 2022 года был мобилизован. Награжден медалью «За верность долгу», медалью минобороны РФ «За боевые отличия».