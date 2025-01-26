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В Тайшетском районе открыли Парту Героя в честь погибшего в зоне СВО бойца

Молодой человек пал 4 марта 2024 года.

Источник: Соцсети

24 января в школе № 10 Бирюсинска Тайшетского района состоялось открытие Парты Героя, посвящённой памяти Матвея Александровича Вейса. Молодой человек погиб в зоне проведения СВО 4 марта 2024 года, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщил в своем тг-канале (18+) глава района Александр Кузин, Матвей Вейс учился в школе № 6, после окончания Тайшетского промышленно-технологического техникума был призван в армию.

После службы молодой человек вернулся в родной город и в течение двух лет работал учителем физической культуры в школе.

28 сентября 2022 года был мобилизован. Награжден медалью «За верность долгу», медалью минобороны РФ «За боевые отличия».