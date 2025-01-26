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Три месяца не дожил до 26-летия: боец из Иркутской области погиб в зоне СВО

25-летний боец из Осинского района погиб в зоне СВО.

Источник: Соцсети

25-летний житель поселка Приморский, что в Осинском районе Иркутской области, скончался в зоне СВО. Владимир Середкин подписал добровольно контракт еще в сентябре 2023-го. Однако 28 ноября прошлого года сибиряк погиб при исполнении воинского долга. Об этом сообщил мэр Осинского района Борис Хошхоев.

— За время службы Владимир Середкин проявил себя как храбрый, ответственный воин и верный товарищ. Администрация Осинского муниципального района и администрация муниципального образования «Поселок Приморский» выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким Владимира, — пишет мэр.

Известно, что родился Владимир в многодетной семье. До своего дня рождения боец не дожил трех месяцев. Прощание с местным героем состоялось 26 января.