Три месяца не дожил до 26-летия: боец из Иркутской области погиб в зоне СВО

25-летний житель поселка Приморский, что в Осинском районе Иркутской области, скончался в зоне СВО. Владимир Середкин подписал добровольно контракт еще в сентябре 2023-го. Однако 28 ноября прошлого года сибиряк погиб при исполнении воинского долга. Об этом сообщил мэр Осинского района Борис Хошхоев.