Три месяца не дожил до 26-летия: боец из Иркутской области погиб в зоне СВО

25-летний житель поселка Приморский, что в Осинском районе Иркутской области, скончался в зоне СВО. Владимир Середкин подписал добровольно контракт еще в сентябре 2023-го. Однако 28 ноября прошлого года сибиряк погиб при исполнении воинского долга. Об этом сообщил мэр Осинского района Борис Хошхоев.
— За время службы Владимир Середкин проявил себя как храбрый, ответственный воин и верный товарищ. Администрация Осинского муниципального района и администрация муниципального образования «Поселок Приморский» выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким Владимира, — пишет мэр.
Известно, что родился Владимир в многодетной семье. До своего дня рождения боец не дожил трех месяцев. Прощание с местным героем состоялось 26 января.