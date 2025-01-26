Минобороны сообщило о взятии под контроль Зелёного в ДНР

Минобороны уже несколько месяцев отчитывается о взятии сел к югу и востоку от Покровска, который служит важнейшим узлом снабжения группировки вооруженных сил Украины в регионе, в том числе городов Торецка (Дзержинска), Константиновки и Часова Яра, а также Славянско-Краматорской агломерации. Важное значение в этом отношении имеет трасса Т-0504 (Н-32, Покровск — Константиновка). The New York Times предупреждала, что российское наступление в этой местности может перерезать основные линии снабжения войск в оставшихся под контролем ВСУ населенных пунктах, и называла Покровск «ключевым городом» Донбасса.