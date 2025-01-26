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ВС России нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим ВПК Украины, а также аэродромам, складам беспилотников и безэкипажных катеров, сообщили в МО РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим действия ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также местам их подготовки к боевому применению», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах.

Уточняется, что средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотников самолетного типа.