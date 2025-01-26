ВС России нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим действия ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также местам их подготовки к боевому применению», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах.
Уточняется, что средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотников самолетного типа.