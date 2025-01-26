На Украине погиб воевавший за ВСУ известный кинорежиссер

«Стас погиб. Простите те, кто знал его и любил», — говорится в посте супруги кинорежиссера.
Режиссер погиб 22 января. Обстоятельства смерти режиссера не сообщаются. До вступления в Вооруженные силы Украины (ВСУ) Притула с 2014 года воевал в составе добровольческого батальона против Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее на Украине погиб воевавший за ВСУ участник шоу «Танцы» на телеканале ТНТ Владимир Раков. Утверждается, что мужчина с 2022 года служил во втором батальоне 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Галицкого.