На Украине погиб воевавший за ВСУ известный кинорежиссер

На Украине в зоне боевых действий погиб воевавший в украинской армии известный кинорежиссер Станислав Притула. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила его жена Лариса Титаренко.