ВС РФ освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР

Ранее в этот день в Минобороны РФ рассказали, что военные группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке. В операции приняли участие расчеты реактивной и ствольной артиллерии и операторы FPV-дронов, которые поддержали штурмовиков.