«26 января 2025 года в результате активных наступательных действий подразделениями пятой гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики», — указано в заявлении ведомства.
Ранее в этот день в Минобороны РФ рассказали, что военные группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке. В операции приняли участие расчеты реактивной и ствольной артиллерии и операторы FPV-дронов, которые поддержали штурмовиков.
В этот же день сообщалось, что армия России освободила село Зеленое в ДНР. Помимо этого, бойцы «Центра» нанесли поражение личному составу и технике шести бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Андреевка, Новоелизаветовка, Срибное, Новопавловка и Щербиновка.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.