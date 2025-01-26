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ВС РФ освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР

Вооруженные силы России (ВС) РФ освободили населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 января сообщило Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«26 января 2025 года в результате активных наступательных действий подразделениями пятой гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики», — указано в заявлении ведомства.

Ранее в этот день в Минобороны РФ рассказали, что военные группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке. В операции приняли участие расчеты реактивной и ствольной артиллерии и операторы FPV-дронов, которые поддержали штурмовиков.

В этот же день сообщалось, что армия России освободила село Зеленое в ДНР. Помимо этого, бойцы «Центра» нанесли поражение личному составу и технике шести бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Андреевка, Новоелизаветовка, Срибное, Новопавловка и Щербиновка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.