В Орловской области сбили украинский беспилотник

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник. Из них 37 дронов сбиты над Брянской областью, 20 — над Рязанской областью, 17 — над Курской областью, 17 — над Саратовской областью, семь — над Ростовской областью, шесть — над Белгородской областью, три — над Воронежской областью.