Над Воронежской областью уничтожили несколько БПЛА

Системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно нейтрализовали несколько беспилотных летательных аппаратов на территории двух районов и одного городского округа Воронежской области. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.
Согласно предварительной информации, в результате инцидента не зафиксировано ни пострадавших, ни разрушений.
Гусев отметил, что дежурные силы ПВО и РЭБ действовали эффективно, выявляя и уничтожая угрозу. Тем не менее, глава региона предостерег, что опасность атак беспилотников в данной области все еще остается актуальной.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО уничтожили 11 дронов ВСУ над Черным морем у берегов Крыма. Беспилотники были выявлены и сбиты в течение 35 минут.