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Российские войска поразили цех завода «Мотор Сич» в Запорожье, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Российские войска ракетным ударом поразили 65-й цех завода «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

«Ракетным ударом наших войск уничтожен 65-й цех завода “Мотор Сич”. Корпус цеха полностью разрушен, также обрушились пролеты в стоящих рядом управленческих зданиях», — сказал Рогов.

По его словам, удар нанесен ракетным комплексом «Искандер».

«В 65-м цеху производились силовые установки для авиатехники. Цех и технологическое оборудование сейчас разрушены. По сути, возможность быстрого перезапуска производства, как это было после предыдущих ударов, теперь исключена. Это большой удар по противнику и шаг к обеспечению нашей безопасности на будущее», — заключил Рогов.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.