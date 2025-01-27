Российские войска поразили цех завода «Мотор Сич» в Запорожье, заявил Рогов

«Ракетным ударом наших войск уничтожен 65-й цех завода “Мотор Сич”. Корпус цеха полностью разрушен, также обрушились пролеты в стоящих рядом управленческих зданиях», — сказал Рогов.
По его словам, удар нанесен ракетным комплексом «Искандер».
«В 65-м цеху производились силовые установки для авиатехники. Цех и технологическое оборудование сейчас разрушены. По сути, возможность быстрого перезапуска производства, как это было после предыдущих ударов, теперь исключена. Это большой удар по противнику и шаг к обеспечению нашей безопасности на будущее», — заключил Рогов.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.