В Качугском районе простились с погибшим бойцом СВО

Артем Степанов из Качугского района погиб в зоне проведения СВО. С военнослужащим простились 22 января 2025 года, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации Качугского района, Артем Владимирович родился 19 июня 1978 года в селе Манзурка, там прошло его детство и юность. После школы он отслужил в армии, затем работал в войсковой части, занимая должность наблюдателя-вычислителя.
С 2006 года жизнь мужчины была неразрывно связана с деревней Зуева. Там прожил 17 лет и за это время создал семью, стал мужем и отцом четверых детей.
«Артём Владимирович был тесно связан с природой. Он любил лес, тайгу, с детства был знаком со многими лечебными травами, часто выбирался в походы в орешник, находя в этом умиротворение», — говорится в сообщении.
Мужчина заключил контракт 8 июня 2024 года.