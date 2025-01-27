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В Качугском районе простились с погибшим бойцом СВО

Мужчина отправился за «ленточку», заключив контракт.

Источник: IrkutskMedia.ru

Артем Степанов из Качугского района погиб в зоне проведения СВО. С военнослужащим простились 22 января 2025 года, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба администрации Качугского района, Артем Владимирович родился 19 июня 1978 года в селе Манзурка, там прошло его детство и юность. После школы он отслужил в армии, затем работал в войсковой части, занимая должность наблюдателя-вычислителя.

С 2006 года жизнь мужчины была неразрывно связана с деревней Зуева. Там прожил 17 лет и за это время создал семью, стал мужем и отцом четверых детей.

«Артём Владимирович был тесно связан с природой. Он любил лес, тайгу, с детства был знаком со многими лечебными травами, часто выбирался в походы в орешник, находя в этом умиротворение», — говорится в сообщении.

Мужчина заключил контракт 8 июня 2024 года.