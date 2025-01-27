Расчет «Урагана» группы «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ

Минобороны уточняет, что координаты цели были переданы расчету РСЗО «Ураган», который выдвинулся в район боевого применения и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по вражеским целям. Контроль поражения и корректировку огня выполнили операторы разведывательных БПЛА группировки.