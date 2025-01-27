Расчет «Урагана» группы «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ

«Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) “Ураган” группировки войск “Центр” уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)», — сообщили в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что координаты цели были переданы расчету РСЗО «Ураган», который выдвинулся в район боевого применения и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по вражеским целям. Контроль поражения и корректировку огня выполнили операторы разведывательных БПЛА группировки.