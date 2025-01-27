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Расчет «Урагана» группы «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ

ЛУГАНСК, 27 янв — РИА Новости. Военнослужащие расчёта РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) “Ураган” группировки войск “Центр” уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)», — сообщили в оборонном ведомстве.

Минобороны уточняет, что координаты цели были переданы расчету РСЗО «Ураган», который выдвинулся в район боевого применения и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по вражеским целям. Контроль поражения и корректировку огня выполнили операторы разведывательных БПЛА группировки.