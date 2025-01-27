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Беспилотник ВСУ атаковал Грайворон Белгородской области

БЕЛГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали город Грайворон в Белгородской области. По предварительной информации, никто не пострадал.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью беспилотника атаковали город Грайворон. По предварительной информации, никто не пострадал. В результате сброса взрывного устройства с дрона повреждено остекление частного домовладения. Осколками перебит газопровод — аварийными бригадами утечка газа устранена. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи, в городе часть жителей временно остается без света», — отметил он.

По словам Гладкова, информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.