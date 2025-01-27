Беспилотник ВСУ атаковал Грайворон Белгородской области

«ВСУ с помощью беспилотника атаковали город Грайворон. По предварительной информации, никто не пострадал. В результате сброса взрывного устройства с дрона повреждено остекление частного домовладения. Осколками перебит газопровод — аварийными бригадами утечка газа устранена. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи, в городе часть жителей временно остается без света», — отметил он.