Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области

Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что совокупные потери ВСУ со времени вторжения в Курскую область превысили 55 тысяч человек. Кроме того, украинская армия лишилась 319 танков, 238 БМП, 183 бронетранспортеров, 1626 боевых бронированных машин, 1639 автомобилей, 392 артиллерийских орудий, 44 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восьми транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четырех РЛС ПВО, 32 единиц инженерной и другой техники.