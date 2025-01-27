Руслан Болотов встретился с матерями погибших в зоне СВО иркутян

Помимо этого, к градоначальнику обратились с просьбой установить бюст кавалеру Ордена Мужества Эдуарду Дьяконову в Иркутске. Руслан Болотов поручил отработать необходимый перечень документов для ходатайства по данному вопросу. Профильные комитеты администрации города на заседании комиссии по топонимике выберут подходящее место для возведения. Напомним, такой монумент уже открыт в Мариуполе Донецкой Народной Республики. При освобождении этого города в марте 2022 года радист-разведчик, раненый во время боя, накрыл собой гранату.