Руслан Болотов встретился с матерями погибших в зоне СВО иркутян

«Ваши сыновья — настоящие герои, они отдали свою жизнь не зря. Говорю это со всей ответственностью. Сейчас мы ведем системную работу: открываем памятные доски, устанавливаем памятники. Со своей стороны сделаем все возможное, чтобы помнили про их подвиги», — заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.
На мероприятии рассмотрели возможность присуждения звания Героя России Николаю Кожокарю. Он погиб 8 сентября 2022 года при исполнении воинского долга, обеспечивая отход роты пехоты. Ценой своей жизни спас сослуживцев.
Помимо этого, к градоначальнику обратились с просьбой установить бюст кавалеру Ордена Мужества Эдуарду Дьяконову в Иркутске. Руслан Болотов поручил отработать необходимый перечень документов для ходатайства по данному вопросу. Профильные комитеты администрации города на заседании комиссии по топонимике выберут подходящее место для возведения. Напомним, такой монумент уже открыт в Мариуполе Донецкой Народной Республики. При освобождении этого города в марте 2022 года радист-разведчик, раненый во время боя, накрыл собой гранату.
Отдельной темой разговора стало благоустройство территории на Маратовском кладбище. Также планируется проектирование Аллеи памяти и славы, которую намерены разместить на площади Декабристов, сообщает пресс-служба городской администрации.
Кроме того, продолжается сбор материала для создания книги памяти героев СВО. У близких бойцов есть возможность рассказать о своих мужьях, сыновьях, братьях, предоставить фотографии, письма, воспоминания. Экземпляры книги передадут в библиотеки и музеи Иркутска.
«Спасибо администрации города за то, что каждый волнующий нас вопрос рассматривается детально и оперативно. 2025-й в нашей стране объявлен Годом защитника Отечества, поэтому мы надеемся, что все запланированное будет выполнено», — рассказала мама кавалера Ордена Мужества Павла Калинина Нина Калинина.
Сын Нины Павел Калинин в сентябре 2022 года отправился в зону проведения спецоперации. Скончался от тяжелых ранений в госпитале в Москве 16 октября 2022 года.