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В Пермском крае простились с погибшим в СВО Радием Акбашевым

В зону спецоперации он отправился, подписав контракт.

Источник: Соцсети

Церемония прощания с погибшим в СВО Радием Акбашевым состоялась в Пермском крае.

Об этом сообщили в администрации Бардымского муниципального округа.

«Радий Акбашев родился 26 января 1968 года в деревне Мостовой. Обучался в Березниковской средней школе, затем — в Пермском сельскохозяйственном институте имени академика Д. Н. Прянишникова. Работал на заводе», — рассказали в администрации Бардымского муниципального округа.

В зону спецоперации Радий Акбашев отправился, подписав в декабре 2024 года контракт. Военнослужащий погиб, выполняя задачи в ходе СВО.

«Скорбим вместе с родными и близкими», — добавили в администрации.

Ранее perm.aif.ru писал, что в зоне спецоперации оборвалась жизнь 28-летнего стрелка Дмитрия Осипова. Он родился в 1996 году. Погиб 18 декабря 2024 года. С бойцом простились в деревне Имасы.