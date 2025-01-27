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Российские войска выбили противника из Новоандреевки в ДНР, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Российские войска выбили из села Новоандреевка в западной части ДНР, завершается зачистка села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

Новоандреевка находится северо-западнее уже освобожденного города Курахово.

«Наши воины выбили противника из Новоандреевки, завершается ее зачистка», — сказал Рогов.

Кроме того, по его словам, российские войска вошли в село Андреевка западнее Курахово, начались бои за освобождение населенного пункта.

Об освобождении Курахово Минобороны России сообщило 6 января. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеет важное оперативное значение. Взятие Курахово позволило российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.