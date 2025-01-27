Российские войска выбили противника из Новоандреевки в ДНР, заявил Рогов

Новоандреевка находится северо-западнее уже освобожденного города Курахово.
«Наши воины выбили противника из Новоандреевки, завершается ее зачистка», — сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, российские войска вошли в село Андреевка западнее Курахово, начались бои за освобождение населенного пункта.
Об освобождении Курахово Минобороны России сообщило 6 января. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеет важное оперативное значение. Взятие Курахово позволило российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.