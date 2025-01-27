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Приморцы передали более 600 единиц оружия для бойцов СВО

Передача оружия осуществляется на законных основаниях через подразделения лицензионно-разрешительной работы.

Источник: PrimaMedia.ru

Жители Приморья продолжают оказывать поддержку военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. В 2024 году приморцы передали 662 единицы огнестрельного оружия и 3480 патронов для нужд воинских частей и государственных военизированных организаций, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Росгвардии по Приморскому краю.

Отмечается, что передача оружия осуществляется на законных основаниях через подразделения лицензионно-разрешительной работы. Граждане России имеют право безвозмездно передавать находящееся у них гладкоствольное и нарезное оружие, которое используется для выполнения различных задач в зоне боевых действий.

Особый интерес для Министерства обороны представляют многозарядные гладкоствольные ружья 12-го калибра, признанные эффективным средством борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Специалисты напоминают, что передача оружия осуществляется строго в установленном порядке. Владельцы, желающие передать принадлежащие им единицы огнестрельного оружия, могут обратиться в ближайшее подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства.

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Приморскому краю, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Виталий Бачкин подчеркнул, что интерес граждан к данной инициативе растет.

Напомним, за минувший год приморцы добровольно сдали в полицию более сотни единиц оружия и тысячи патронов, за что получили вознаграждение на сумму почти миллион рублей.