Приморцы передали более 600 единиц оружия для бойцов СВО

Жители Приморья продолжают оказывать поддержку военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. В 2024 году приморцы передали 662 единицы огнестрельного оружия и 3480 патронов для нужд воинских частей и государственных военизированных организаций, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Росгвардии по Приморскому краю.
Отмечается, что передача оружия осуществляется на законных основаниях через подразделения лицензионно-разрешительной работы. Граждане России имеют право безвозмездно передавать находящееся у них гладкоствольное и нарезное оружие, которое используется для выполнения различных задач в зоне боевых действий.
Особый интерес для Министерства обороны представляют многозарядные гладкоствольные ружья 12-го калибра, признанные эффективным средством борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Специалисты напоминают, что передача оружия осуществляется строго в установленном порядке. Владельцы, желающие передать принадлежащие им единицы огнестрельного оружия, могут обратиться в ближайшее подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства.
Заместитель начальника Управления Росгвардии по Приморскому краю, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Виталий Бачкин подчеркнул, что интерес граждан к данной инициативе растет.
Напомним, за минувший год приморцы добровольно сдали в полицию более сотни единиц оружия и тысячи патронов, за что получили вознаграждение на сумму почти миллион рублей.