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Расчет центра «Рубикон» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры поражения боевой буксируемой артиллерии ВСУ расчетом FPV-дронов центра «Рубикон» в приграничном районе Курской области.

Источник: РИА "Новости"

«Разведывательными подразделениями Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” было обнаружено буксируемое артиллерийское орудие ВСУ. Несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы расчетами FPV-дронов Центра “Рубикон”, артиллерийское орудие ВСУ было уничтожено», — говорится в описании.