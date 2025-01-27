«Разведывательными подразделениями Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” было обнаружено буксируемое артиллерийское орудие ВСУ. Несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы расчетами FPV-дронов Центра “Рубикон”, артиллерийское орудие ВСУ было уничтожено», — говорится в описании.
Расчет центра «Рубикон» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в курском приграничье
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры поражения боевой буксируемой артиллерии ВСУ расчетом FPV-дронов центра «Рубикон» в приграничном районе Курской области.