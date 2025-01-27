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В Сумской области повреждены объекты инфраструктуры

В военной администрации Сумской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры в регионе.

Источник: AP 2024

Как уточняется в Telegram администрации, повреждения зафиксированы в Сумах в результате взрывов.

Другие подробности не приводятся.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.