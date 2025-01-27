В Сумской области повреждены объекты инфраструктуры

Как уточняется в Telegram администрации, повреждения зафиксированы в Сумах в результате взрывов.
Другие подробности не приводятся.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.
В военной администрации Сумской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры в регионе.
Как уточняется в Telegram администрации, повреждения зафиксированы в Сумах в результате взрывов.
Другие подробности не приводятся.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.