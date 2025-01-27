Гусев: 15 БПЛА уничтожили в Воронежской области в ночь на 27 января

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений на земле нет.
Напоминаем, что приближаться к лежащим беспилотникам и их обломкам запрещено. Если вы заметили опасный предмет, не подходите к нему и сообщите о находке по телефону 112.
Прошедшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили 15 БПЛА в двух городских округах и четырех районах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений на земле нет.
Напоминаем, что приближаться к лежащим беспилотникам и их обломкам запрещено. Если вы заметили опасный предмет, не подходите к нему и сообщите о находке по телефону 112.