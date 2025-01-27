Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ивано-Франковской области загорелся объект инфраструктуры

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Два пожара возникли на объекте инфраструктуры в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщила украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Источник: AP 2024

Ранее в ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о множественных взрывах в Ивано-Франковске и области.

«На одном из объектов инфраструктуры Ивано-Франковского района возникли пожары на двух локациях», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госслужбы.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.