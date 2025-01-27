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Бойцы «Центра» продолжили продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, противник потерял до 610 военнослужащих и четыре боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Барановка, Шевченко, Славянка, Ясеновое, Новоелизаветовка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял до 610 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии», — говорится в сообщении ведомства.