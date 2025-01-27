В Кремле ответили на вопрос об ущербе от вторжения ВСУ в Курскую область

«Очевидно, что пока не завершено освобождение полное наших территорий, конечно же, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры, подсчитать достоверные цифры, это очевидно», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об оглашении ущерба от вторжения ВСУ в Курскую область.