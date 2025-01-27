В Кремле ответили на вопрос об ущербе от вторжения ВСУ в Курскую область

В четверг и.о. министра восстановления и развития приграничья Алексей Карнаушко заявил журналистам, что ущерб Курской области в результате вторжения ВСУ, согласно оценкам федеральных министерств, составил порядка 750 миллиардов рублей.
«Очевидно, что пока не завершено освобождение полное наших территорий, конечно же, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры, подсчитать достоверные цифры, это очевидно», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об оглашении ущерба от вторжения ВСУ в Курскую область.