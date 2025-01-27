«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, четыре автомобиля и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра»
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 35 военных, четыре автомобиля и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.