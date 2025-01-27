Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, четыре автомобиля и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.