«Подразделения группировки войск “Север” в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Николаево-Дарьино», — говорится в сводке.
Кроме того, подразделения «Севера» нанесли поражение 12 украинским бригадам в районах Викторовки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Замостья, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного, а также отбили две контратаки.
Авиация и артиллерия в свою очереди поразили живую силу и технику противника в девяти населенных пунктах в курском приграничье и на территории Сумской области Украины.
За сутки ВСУ потеряли на этом направлении:
- более 190 человек убитыми и ранеными;
- два танка;
- бронетранспортер;
- 10 боевых бронемашин;
- пять автомобилей.
Уничтожены также шесть пунктов управления дронами и склад боеприпасов. Трое украинских военнослужащих сдались в плен.
Общие потери украинских войск за все время боев на Курском направлении:
- более 55190 солдат;
- 321 танк;
- 238 БМП;
- 184 бронетранспортера;
- 1636 боевых бронемашин;
- 1644 автомобиля;
- 392 артиллерийских орудия;
- 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS;
- 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
- восемь транспортно-заряжающих машин;
- 103 станции РЭБ;
- 14 РЛС контрбатарейной борьбы;
- четыре РЛС ПВО;
- 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.