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Бойцы «Севера» освободили Николаево-Дарьино в Курской области

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские войска освободили село Николаево-Дарьино в Курской области, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Николаево-Дарьино», — говорится в сводке.

Кроме того, подразделения «Севера» нанесли поражение 12 украинским бригадам в районах Викторовки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Замостья, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного, а также отбили две контратаки.

Авиация и артиллерия в свою очереди поразили живую силу и технику противника в девяти населенных пунктах в курском приграничье и на территории Сумской области Украины.

За сутки ВСУ потеряли на этом направлении:

  • более 190 человек убитыми и ранеными;
  • два танка;
  • бронетранспортер;
  • 10 боевых бронемашин;
  • пять автомобилей.

Уничтожены также шесть пунктов управления дронами и склад боеприпасов. Трое украинских военнослужащих сдались в плен.

Общие потери украинских войск за все время боев на Курском направлении:

  • более 55190 солдат;
  • 321 танк;
  • 238 БМП;
  • 184 бронетранспортера;
  • 1636 боевых бронемашин;
  • 1644 автомобиля;
  • 392 артиллерийских орудия;
  • 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS;
  • 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
  • восемь транспортно-заряжающих машин;
  • 103 станции РЭБ;
  • 14 РЛС контрбатарейной борьбы;
  • четыре РЛС ПВО;
  • 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.