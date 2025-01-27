Российские военнослужащие освободили поселок в ДНР
Бойцы группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике. Освободить поселок удалось в результате решительных действий.
Группировка «Север» продвинулась в Харьковском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки «нанесли удар по мотопехотной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Великие Проходы и Волчанск Харьковской области.
“ВСУ потеряли до 15 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов”, — сообщили в Минобороны РФ.
Бойцы “Запада” улучшили тактическое положение
Подразделения “Западной” группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в районах десяти населенных пунктов в Харьковской области и ДНР.
Потери украинской стороны в живой силе за сутки достигли 355 человек. Российские военнослужащие уничтожили семь пикапов, пять орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов.
“Южная” группировка заняла выгодные рубежи
Подразделения “Южной” группировки нанесли поражение семи бригадам противника в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка, Дачное и Улаклы ДНР.
Потери ВСУ в зоне действия группировки “Юг” составили порядка 250 боевиков. Также уничтожены боевая машина пехоты, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов.
В зоне действия группировки “Центр” потери ВСУ достигли 610 человек
Подразделения “Центральной” группировки нанесли поражение десяти бригадам противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Барановка, Шевченко, Славянка, Ясеновое, Новоелизаветовка и Андреевка ДНР.
За сутки украинская сторона потеряла до 610 человек, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.
Группировка “Восток” нанесла поражение трем бригадам противника
Подразделения “Восточной” группировки ударили по двум бригадам ВСУ и бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь и Времевка ДНР.
Потери противника превысили 160 военнослужащих. Также российские бойцы уничтожили танк, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии.
Группировка “Днепр” продвинулась в Херсонской области
Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение двум бригадам береговой обороны ВСУ и бригаде теробороны в районах поселков Приднепровское и Антоновка Херсонской области.
“ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, четыре автомобиля и склад боеприпасов”, — сообщает Минобороны РФ.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 149 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, цехам производства и складам хранения БПЛА, базе горючего ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах.
Средства ПВО сбили 64 БПЛА самолетного типа и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.