Вечная память героям: на Южном Урале наградили семьи погибших бойцов

«Нет слов, которые могут облегчить боль утраты, но есть наша память. Есть наше уважение. Есть наша обязанность быть достойными их подвига», — отметила южноуральский парламентарий. — «Я хочу, чтобы семьи наших героев знали: вы не одни. Мы всегда рядом. Мы будем помнить. Мы будем поддерживать. Мы будем сильными, как они. Вечная память нашим героям! Их подвиг навсегда в наших сердцах».