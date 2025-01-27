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Вечная память героям: на Южном Урале наградили семьи погибших бойцов

Яна Лантратова, депутат Госдумы от Челябинской области, и Александр Орёл, глава Коркино, встретились с родными и близкими участников СВО.

Источник: Личная страница Яны Лантратовой в соцсетях

Награды получили дети и взрослые, чьи отцы, братья, мужья и сыновья отдали жизни ради выполнения долга, защиты Родины.

«Нет слов, которые могут облегчить боль утраты, но есть наша память. Есть наше уважение. Есть наша обязанность быть достойными их подвига», — отметила южноуральский парламентарий. — «Я хочу, чтобы семьи наших героев знали: вы не одни. Мы всегда рядом. Мы будем помнить. Мы будем поддерживать. Мы будем сильными, как они. Вечная память нашим героям! Их подвиг навсегда в наших сердцах».

Семьям бойцов вручили медали и ордена за мужество и отвагу. Как отметила Яна Лантратова, это символы признания героизма наших ребят, погибших на передовой, сражавшихся за свою землю, за детей, защищавших нас всех и мир, в котором мы продолжаем жить.