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В Крыму установили мемориальную доску герою СВО Кириллу Крячеку

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма на здании школы в селе Янтарное открыли мемориальную доску в честь гвардии младшего сержанта, участника СВО Кирилла Крячека. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации района Василий Грабован.

«В честь памяти Кирилла Крячека, гвардии младшего сержанта, мужественно защищавшего граждан мирных республик и отдавшего свою жизнь за Родину, в Янтарненской школе открыли мемориальную доску», — говорится в сообщении.

В марте 2022 года, почти в первые дни специальной военной операции, Кирилл принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ. С тех пор он мужественно исполнял свои обязанности на передовой и стал командиром отделения.

«К глубокому сожалению, в январе 2024 года его жизнь трагически оборвалась во время исполнения воинского долга. Кирилл Александрович посмертно награжден Орденом Мужества. Низкий поклон родителям! Вечная память Герою!» — добавил Грабован.

Ранее в феодосийском поселке Щебетовка была установлена мемориальная доска в честь героя спецоперации Николая Стецюка. Он вступил в ряды защитников России в мае 2024 года, служил наводчиком бронемашины 810-й бригады.