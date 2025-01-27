В Крыму установили мемориальную доску герою СВО Кириллу Крячеку

«В честь памяти Кирилла Крячека, гвардии младшего сержанта, мужественно защищавшего граждан мирных республик и отдавшего свою жизнь за Родину, в Янтарненской школе открыли мемориальную доску», — говорится в сообщении.
В марте 2022 года, почти в первые дни специальной военной операции, Кирилл принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ. С тех пор он мужественно исполнял свои обязанности на передовой и стал командиром отделения.
«К глубокому сожалению, в январе 2024 года его жизнь трагически оборвалась во время исполнения воинского долга. Кирилл Александрович посмертно награжден Орденом Мужества. Низкий поклон родителям! Вечная память Герою!» — добавил Грабован.
Ранее в феодосийском поселке Щебетовка была установлена мемориальная доска в честь героя спецоперации Николая Стецюка. Он вступил в ряды защитников России в мае 2024 года, служил наводчиком бронемашины 810-й бригады.