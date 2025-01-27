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На армейском полигоне в Ростовской области готовят штурмовиков для СВО

Ростовская область, 27 января 2025. DON24.RU. Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны, отрабатывают штурмовые действия на полигоне в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Навыки по ведению штурмовых действий солдаты оттачивают в центре подготовки военнослужащих ЮВО. Боевая учеба проводится по специальной программе, адаптированной к условиям реального боя.

«В основу занятий по предметам боевой подготовки положен опыт, полученный в ходе проведения СВО, а в качестве инструкторов выступают участники спецоперации», — уточнили в военном ведомстве.

Основной упор делается на налаживании взаимодействия в составе тактических групп (двойках, тройках) при осуществлении штурма здания противника, а также при проведении контролируемого отхода.

После завершения учебы штурмовики будут направлены в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.