Украинские боевики обстреляли Васильевку в Запорожской области

Запорожская область вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас Москва контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.