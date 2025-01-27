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Украинские боевики обстреляли Васильевку в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Украинские боевики атаковали центр города Васильевка в Запорожской области, сообщили РИА Новости в оперативных службах.

Источник: © РИА Новости

«В ночь с 26.01.2025 на 27.01.2025 произошел обстрел из неустановленного артиллерийского орудия вблизи Васильевского центра занятости. В результате повреждено остекление здания. Пострадавших нет», — заявил собеседник агентства.

По его словам, ВСУ били целенаправленно, чтобы пострадало как можно больше мирных граждан.

«Район обстрела — это густонаселенная часть города, время обстрела — как раз тогда, когда все находятся у себя в квартирах», — рассказали в оперативных службах.

Запорожская область вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас Москва контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.