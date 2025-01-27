Над тремя российскими регионами сбили пять беспилотников ВСУ

Двадцать седьмого января с 18.00 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА сбиты над Республикой Крым и по одному — над территориями Курской и Белгородской областей", — говорится в сообщении.