Семь частных домов повреждены после падения обломков БПЛА в Белгородской области

Ранее в этот день Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Грайворон в Белгородской области. По его словам, в результате сброса взрывного устройства с дрона было повреждено остекление частного домовладения, перебит газопровод, утечка газа устранена. При этом в ходе атаки местами были повреждены линии электропередачи, в результате чего часть города осталась без света.