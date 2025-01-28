Семь частных домов повреждены после падения обломков БПЛА в Белгородской области

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит беспилотник самолетного типа. Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате падения обломков в селе Никольское выбиты окна и повреждены кровли семи частных домов», — написал он в своем Telegram-канале.
Гладков также добавил, что информация о последствиях уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее в этот день Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Грайворон в Белгородской области. По его словам, в результате сброса взрывного устройства с дрона было повреждено остекление частного домовладения, перебит газопровод, утечка газа устранена. При этом в ходе атаки местами были повреждены линии электропередачи, в результате чего часть города осталась без света.
Кроме того в этот день средства ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом. Уточняется, что пять из них были сбиты над территорией Белгородской области и два над территорией Республики Крым.
26 января Минобороны сообщило о 15 уничтоженных украинских БПЛА над регионами России. Восемь дронов сбили над территорией Рязанской области, шесть над Курской и один над Белгородской.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.