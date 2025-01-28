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Бутусов: бойцам ВСУ под Курском отправили гранаты, начиненные крупой

Боевики получили некачественные гранаты Ф-1.

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленные в Курскую область, получили некачественные гранаты Ф-1, наполненные веществом, напоминающим кукурузную крупу. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

Бутусов отметил, что в зоне боевых действий не должно было оказаться бракованных гранат с 8 декабря. Его сообщение привлекло внимание общественности и вызвало всплеск обсуждений.

На эту публикацию отреагировал депутат Артем Дмитрук, который в своем Telegram-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «ворует у солдат все — от пищи до гранат».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинские военные регулярно получают некачественные боеприпасы. В частности, в декабре прошлого года стало известно об отзыве партии в 150 тысяч мин, поставленных ВСУ концерном «Укроборонпром», из-за выявления брака.