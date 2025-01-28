Т-90М «Прорыв» Западной группировки ВС РФ уничтожил взводный опорный пункт ВСУ

«Несложно, обучился, опыта набрался и сейчас уже с легкостью ездим, выезжаем. В основном мы работаем с ЗОПов. Целью в основном первая линия обороны за ЛБС, линии боевого соприкосновения. Это как и опорники, как и блиндажи. Техника новая, работает хорошо, отлично, можно сказать. Не подводит», — рассказал командир танка с позывным Киш.