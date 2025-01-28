Т-90М «Прорыв» Западной группировки ВС РФ уничтожил взводный опорный пункт ВСУ

«Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. Каждый боевой выход приносит результат. На кадрах экипаж танка Т-90М “Прорыв” общевойсковой армии группировки войск “Запад” в зоне проведения СВО выдвигается на очередную боевую задачу. Танкисты в этот раз уничтожили взводный опорный пункт, пункт управления БПЛА и СПГ-9 с расчетом ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что о движении и работе противника на одном из участков сообщила разведка с воздуха. После выполнения задачи танкисты незамедлительно заезжают в так называемый отстойник, где противник не сможет выследить их стоянку.
«Несложно, обучился, опыта набрался и сейчас уже с легкостью ездим, выезжаем. В основном мы работаем с ЗОПов. Целью в основном первая линия обороны за ЛБС, линии боевого соприкосновения. Это как и опорники, как и блиндажи. Техника новая, работает хорошо, отлично, можно сказать. Не подводит», — рассказал командир танка с позывным Киш.