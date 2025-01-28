Артиллеристы с помощью «Гиацинтов» уничтожили пункт управления БПЛА в Курской области

«Прикрытие пехоты. Артиллерийские подразделения, которые приданы пехотным подразделениям, это калибр поменьше, чем у нас, они как раз и занимаются прикрытием своих войск. У нас глубина немного побольше, поэтому и получается, что мы помогаем подразделениям именно в контрбатарейной борьбе. Взаимодействие налажено с соседями, взаимодействие со старшими начальниками», — рассказал командир батареи с позывным Клен.