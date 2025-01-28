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Артиллеристы с помощью «Гиацинтов» уничтожили пункт управления БПЛА в Курской области

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Артиллеристы-десантники из Новороссийска уничтожили при помощи гаубиц «Гиацинт-Б» пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты 152-мм гаубиц 2А36 “Гиацинт-Б” артиллерийского соединения ВДВ из Новороссийска, выполняющего боевые задачи в приграничных районах Курской области, уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в лесном массиве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная задача расчетов — это контрбатарейная борьба. Кроме того, артиллеристы-десантники наносят огневое поражение по укрепленным районам, пунктам временной дислокации личного состава ВСУ, опорным пунктам и технике противника. Поддерживают продвижение штурмовых групп. Обнаружение противника и корректировку огня артиллерии производят с помощью средств воздушной разведки подразделений БПЛА.

«Прикрытие пехоты. Артиллерийские подразделения, которые приданы пехотным подразделениям, это калибр поменьше, чем у нас, они как раз и занимаются прикрытием своих войск. У нас глубина немного побольше, поэтому и получается, что мы помогаем подразделениям именно в контрбатарейной борьбе. Взаимодействие налажено с соседями, взаимодействие со старшими начальниками», — рассказал командир батареи с позывным Клен.