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Над Брянской областью уничтожили беспилотник

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Богомаз уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.