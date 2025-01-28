Над Брянской областью уничтожили беспилотник

«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Богомаз уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Богомаз уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.