Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области

Как сообщили в Минобороны в понедельник, за сутки Украина потеряла в Курской области более 190 военных, а также лишилась двух танков, бронетранспортера, десяти боевых бронированных машин, пяти автомобилей, шести пунктов управления БПЛА и склада боеприпасов. Кроме того, трое солдат ВСУ сдались в плен.