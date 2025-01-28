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Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в курском приграничье, сорвав ротацию украинских подразделений, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ», — говорится в заявлении.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

По данным ведомства, передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

Как сообщили в Минобороны в понедельник, за сутки Украина потеряла в Курской области более 190 военных, а также лишилась двух танков, бронетранспортера, десяти боевых бронированных машин, пяти автомобилей, шести пунктов управления БПЛА и склада боеприпасов. Кроме того, трое солдат ВСУ сдались в плен.