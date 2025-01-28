Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ», — говорится в заявлении.
После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
По данным ведомства, передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.
Как сообщили в Минобороны в понедельник, за сутки Украина потеряла в Курской области более 190 военных, а также лишилась двух танков, бронетранспортера, десяти боевых бронированных машин, пяти автомобилей, шести пунктов управления БПЛА и склада боеприпасов. Кроме того, трое солдат ВСУ сдались в плен.