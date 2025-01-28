ВСУ убежали из Тимофеевки, заявил офицер группы «Центр»

«В продвижении нам сопутствовала погода, как бы был туман, что нам упростило, возможно, задачу, так как противник нас не смог своевременно обнаружить, наше продвижение, непосредственно и подход наш к его укрытиям. Конечно, в ясную погоду так не получилось бы», — подчеркнул Трунин.