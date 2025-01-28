ВСУ убежали из Тимофеевки, заявил офицер группы «Центр»

«Контакт с противником был. Противник чувствовал, что земля под ногами уходит, обстановка у них ухудшается. Как правило, когда сталкивались в стрелковом бою; психически, морально, физически не выдерживали. То есть сбегали, понимая, что следующий бой они уже не переживут», — поделился боец.
Не пустить в Тимофеевку российских бойцов противник пытался при помощи дронов и артиллерии. Но когда российские штурмовики зашли в населенный пункт и начали работать непосредственно над зачисткой окопов и блиндажей, украинские боевики начали сдавать позиции.
«Противник вступил сначала в бой непосредственно в прямом контакте, но это было краткосрочно. И он понял, что дистанция начала сокращаться, и просто начал отходить. В ходе наступательных действий он понял, что смысла нет удерживать населенный пункт», — подтвердил слова своего сослуживца командир штурмовой группы Дмитрий Трунин.
В самом начале боев подойти к Тимофеевке и закрепиться в населенном пункте российским бойцам помогла погода. Туман скрыл маневры штурмовых групп и позволил бойцам незаметно подобраться к украинским позициям.
«В продвижении нам сопутствовала погода, как бы был туман, что нам упростило, возможно, задачу, так как противник нас не смог своевременно обнаружить, наше продвижение, непосредственно и подход наш к его укрытиям. Конечно, в ясную погоду так не получилось бы», — подчеркнул Трунин.
Кроме погоды активно помогали пехоте операторы БПЛА и артиллеристы, которые отрабатывали по укреплениям украинских боевиков и практически непрерывно вели огонь по позициям противника, не давая ему сориентироваться.
«Работала наша артиллерия, спокойно продвигались, сначала шли с восточной стороны, зачистили там, лесополосы там, дачи небольшие. Потом уже заходил лично своей подгруппой в Тимофеевку, Тимофеевку всю прошли и уже в Тимофеевке перепрыгивали в лесополосы за нее», — пояснил тактические особенности освобождения населенного пункта военнослужащий.
Преодолеть заминированные участки на подступах к Тимофеевке бойцам бригады спецназначения помогла качественная разведка и подготовка к бою. Штурм населенного пункта бойцы провели быстро и четко, бригада взяла населенный пункт, вернувшись с передовой без потерь.
«Была проведена хорошая разведка. Была налажена связь с соседними подразделениями. И все, мы спокойно выполнили свою работу, то есть как по канонам, как по учебникам», — сказал он.
Противник пробовал остановить продвижение российских военных при помощи всех доступных огневых средств. Штурмовики непоколебимо шли вперед по заминированной земле под огнем артиллерии, минометов и дронов.
«Все равно солдат решает, солдат в этом плане решает. Пока нога солдата русского там стоит, туда противник не зайдет. Как бы он там артиллерией не воздействовал, разрушит даже все укрытия, все равно мы там останемся», — сказал в завершение Максим Назин.