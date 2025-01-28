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Операторы БПЛА уничтожили бронеавтомобиль ВСУ на Ореховском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Операторы БПЛА мотострелкового полка из состава группировки войск «Днепр» уничтожили бронеавтомобиль «Козак» Вооруженных сил Украины с личным составом противника на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам заместитель командира взвода БПЛА с позывным «Карасик».

Источник: © РИА Новости

«Буквально недавно уничтожили бронемашину “Козак”, которая проводила ротацию, помешали ротации противника», — сказал он. Военнослужащий уточнил, что расчет обнаружил цель во время мониторингового полета, удар дроном-камикадзе был нанесен при начале передвижения личного состава противника у автомобиля.

«Работаем на FPV-дронах, камикадзе — летаем, противника поражаем. Чаще всего работаем по технике, артиллерию ищем, также работаем по живой силе противника. Помогаем штурмовикам нашим, работаем вместе с ними в связке, когда ребята работают», — рассказал он о работе расчета БПЛА.