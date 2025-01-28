Операторы БПЛА уничтожили бронеавтомобиль ВСУ на Ореховском направлении

«Буквально недавно уничтожили бронемашину “Козак”, которая проводила ротацию, помешали ротации противника», — сказал он. Военнослужащий уточнил, что расчет обнаружил цель во время мониторингового полета, удар дроном-камикадзе был нанесен при начале передвижения личного состава противника у автомобиля.
«Работаем на FPV-дронах, камикадзе — летаем, противника поражаем. Чаще всего работаем по технике, артиллерию ищем, также работаем по живой силе противника. Помогаем штурмовикам нашим, работаем вместе с ними в связке, когда ребята работают», — рассказал он о работе расчета БПЛА.