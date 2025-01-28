Операторы БПЛА уничтожили бронеавтомобиль ВСУ на Ореховском направлении

«Работаем на FPV-дронах, камикадзе — летаем, противника поражаем. Чаще всего работаем по технике, артиллерию ищем, также работаем по живой силе противника. Помогаем штурмовикам нашим, работаем вместе с ними в связке, когда ребята работают», — рассказал он о работе расчета БПЛА.