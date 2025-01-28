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Российские военные взломали ПО дронов ВСУ

ТОКМАК, 28 янв — РИА Новости. Специалисты 1430 гвардейского мотострелкового полка группировки «Днепр» Вооруженных сил России в полевых условиях взломали программное обеспечение БПЛА украинских боевиков и теперь смогут прогнозировать развитие прошивки беспилотников, рассказал РИА Новости техник с позывным «Каптер».

Источник: © РИА Новости

«Часть нам удалось достать из дронов противника. Например, прошивка. Это модифицированная прошивка. Я полагаю, она написана сторонним разработчиком. Среди инженеров врага она едина. Но есть различные модификации», — рассказал «Каптер».

Также он отметил, что в настоящее время боевики ВСУ используют тестовые версии алгоритмов.

«Не смотря на новые функции, которые реализованы в новых модификациях — они тестовые, а значит есть и куча ошибок. Да, мы можем, в принципе, сделать прогноз, что у противника выйдет дальше», — сказал «Каптер».

Кроме того, инженер отметил, что в настоящее время специалистами подразделения ведется разработка системы ПО беспилотников, которая не позволит блокировать средствами РЭБ противника видеосигнал беспилотника.