Российские военные взломали ПО дронов ВСУ

«Часть нам удалось достать из дронов противника. Например, прошивка. Это модифицированная прошивка. Я полагаю, она написана сторонним разработчиком. Среди инженеров врага она едина. Но есть различные модификации», — рассказал «Каптер».
Также он отметил, что в настоящее время боевики ВСУ используют тестовые версии алгоритмов.
«Не смотря на новые функции, которые реализованы в новых модификациях — они тестовые, а значит есть и куча ошибок. Да, мы можем, в принципе, сделать прогноз, что у противника выйдет дальше», — сказал «Каптер».
Кроме того, инженер отметил, что в настоящее время специалистами подразделения ведется разработка системы ПО беспилотников, которая не позволит блокировать средствами РЭБ противника видеосигнал беспилотника.